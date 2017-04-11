Malatya'dan İdlib'e İlaç Yardımı

Malatya Büyükşehir Belediyesince, Suriye'deki kimyasal saldırıdan etkilenen İdlib halkı için 94 koli ilaç yardımında bulunuldu.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Esed rejiminin kimyasal saldırısı sonucu yaralanan Suriyeli mağdurlara toplam 6 bin 735 kutu ilaçtan oluşan yardım malzemesi gönderildi.



İlaçlar, Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ziya Kesriklioğlu ile Sağlık İşleri Şube Müdürü Ahmet Ünver tarafından, mağdurlara ulaştırılmak üzere İHH Malatya yetkililerine teslim edildi.



Büyükşehir Belediyesi tarafından ilaç yardımlarının devam edeceği belirtildi.