Malatya'daki Silahlı Saldırı

Malatya'da silahlı saldırı düzenleyen 2 kişi gözaltına alındı.



Merkez Battalgazi ilçesine bağlı İskender Mahallesi'nde dün gece 3 kişiye av tüfeğiyle ateş ederek vuran zanlıların kimliği Malatya Asayiş Şube Amirliği Cinayet Büro ile Gasp Büro Amirliği ekiplerince belirlendi.



Saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen Ö.S. (24) ve M.G.D.(20), polis ekiplerince yakalandı.



Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.



Kentte dün kimliği belirsiz kişilerce av tüfeğiyle açılan ateş sonucu yolda yürüyen Y.T. (22), İ.B. (18) ve M.B. (22) yaralanmıştı.