Malatya'daki Silahlı Saldırı

Malatya'da bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklanırken, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Alınan bilgiye göre, Abdullah Gül Parkı'ndaki bir kafeteryada geçen salı günü yaşanan silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 10 kişiden 6'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen T.O, M.R, Y.K, M.R. ve B.A. tutuklanırken H.B.Ö, ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Kentte bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kar maskeli saldırganların silahlarıyla kafeye giriş ve çıkış yaptıklarını tespit etmişti. Ekipler, ilk etapta olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına almıştı.



Soruşturmayı derinleştiren ve Battalgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bir bağevine operasyon düzenleyen ekipler, burada da 6 kişiyi yakalayıp, zanlıların ifadeleri doğrultusunda Yeşilyurt ilçesi Konak Mahallesi'nde dağlık araziye gizlenmiş makineli tüfek ile bir tabanca ele geçirmişti.



Polis ekipleri, daha sonra olayla ilgili olduğu gerekçesiyle 2 kişiyi daha yakalamış ve gözaltı sayısı 10'a yükselmişti.