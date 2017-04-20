Malatya'daki Sağanak Yağış

Malatya Büyükşehir Belediyesi kentte bir haftadır etkili olan yağışların sebep olduğu su baskınları nedeniyle 6 ilçenin yanı sıra Elbistan-Gölbaşı karayolunda temizlik çalışması yapıyor.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sağanak yağışların yoğun şekilde etkili olduğu Malatya'da, vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için geceli gündüzlü çalışmalar yapan Büyükşehir Belediyesi, Pütürge, Arguvan, Darende, Kale, Doğanşehir ve Doğanyol ilçelerinde oluşan su baskınlarının ardından temizleme çalışmalarını sürdürüyor.



Baskınların bıraktığı atıkların temizleyen ve bozulan yolları onaran ekipler, riskli bölgelerde araç ve personel sayısını artırdı. Ekipler, vatandaşları da konuyla ilgili uyararak, dikkatli olmalarını istedi.