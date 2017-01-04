Malatya'daki Kadın Cinayeti

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, yaklaşık 2 ay önce yanmış halde bulunan kadın cesedinin Özgür Dişkaya'ya ait olduğu belirlendi, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı bağlı İkinciler-Keller arasındaki Ziyareti mevkisinde 11 Kasım 2016'da yanmış halde bulunan kadın cesediyle ilgili soruşturma sürüyor.



Üzerinden kimlik çıkmayan ve Adli Tıp Malatya Grup Başkanlığına kaldırılan cesedin, daha önce kayıp başvurusunda bulunulan 3 çocuk annesi Özgür Dişkaya'ya ait olduğu belirlendi.



Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.