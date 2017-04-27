Malatya'daki Fetö/pdy Soruşturması

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.



İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, yol kontrolünde "FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçundan aranan 2 kişi yakalandı.



Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.