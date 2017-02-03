Malatya'daki Fetö/pdy Soruşturması

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınıp adli kontrol kararıyla serbest bırakılan 4 öğretmen, yapılan itiraz üzerine tutuklandı.



Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY ile iltisaklı ve irtibatlı oldukları gerekçesiyle daha önce gözaltına alındıktan 4 kişi hakkında mahkemece verilen adli kontrol kararına itiraz edildi.



İtiraz üzerine yeniden gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.