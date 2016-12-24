Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 2 komiser yardımcısı tutuklandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan 2 komiser yardımcısının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Malatya'daki Fetö/pdy Operasyonu
Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 2 komiser yardımcısı tutuklandı.
Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 2 komiser yardımcısı tutuklandı.
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