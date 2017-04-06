Malatya'daki Fetö/pdy Davası

Malatya'da 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin devam eden davada 7.Ana Jet üs Komutanlığında görevli personelin dinlenmesine devam edildi.



Duruşmanın öğleden sonraki oturumunda 7.Ana Jet Üs Komutanlığında darbe gecesi Pilot Üsteğmen olarak görev yapan tutuklu sanık Seçkin Gülmüş savunma yaptı. 15 Temmuz gecesi suç olabilecek hiçbir eyleminin bulunmadığını savunan Gülmüş, tamamen emirler doğrultusunda hareket ettiğini ve bu doğrultuda göreve çağrıldığını ileri sürdü. Sadece verilen emir doğrultusunda F4 savaş uçağını 100 metre hareket ettirdiği gerekçesiyle yargılandığını savunan Gümüş, "Birliğimden gelen telefon üzerine mesaiye gittim. Darbe girişiminden önceden haberim olmasaydı birliğimde olur hazırlık yapıyor olurdum" iddiasında bulundu.



Filo komutanının telefonu ile geldiği birliğinde televizyon izlerken darbe girişimini öğrendiğini ileri süren Gülmüş, daha sonra sabaha karşı 04.00 sıralarında Birleşik Hava Harekat Merkezinden (BHHM) gelen emrin kendilerine filo komutanı Metin Çivilibal tarafından iletildiğini iddia eden Gümüş, "Görevin terörle mücadelede kapsamında olabileceğini düşündük. Tüm hazırlıkları tamamlayıp uçak başına gittiğimizde her şey normaldi. Uçuş ekibi uçağı hazırlamıştı, birlikte kontrol yaptık. Daha sonra BHHM'nin emri ile geri döndük ve uçağı park ettikten sonra filoya döndüm. BHHM'nin emrine rağmen uçakla kalkmaya çalışmamız söz konusu doğru değildir" ifadelerine yer verdi.



"Uçakların mühimmatsız bir zarar vermeyeceği sabit"



Olay gecesi sadece sicil amiri olan filo komutanından emir aldığın öne süren Gülmüş, "Pistin kapalı olduğu iddiası doğru değildir. Pistin başı sadece kapalıydı bu da iniş ve uçuşlara engel değildi. Uçakların mühimmatsız hiçbir yere zarar vermeyeceği sabit. Hazırda bekleyen 14 mühimmatlı uçak var Buna rağmen neden bizden mühimmatsız uçaklara binilmesini istediler. Haftada en fazla 4 mühimmatsız uçak kalkıyor görev verildiğinde. Bizlerin eğitim seviyesi ve F4 savaş uçaklarının kabiliyeti düşünüldüğünde gece şartlarında alçak uçması mümkün değildir. Uçakların kalkış imkanı olmasına rağmen kalkılmamış ve geri dönülmüştür" iddialarında bulundu.



Filodaki uçakların Eskişehir'deki BHHM tarafından verilen emir ile hareket ettiğini öne süren Gülmüş, "Bizimle birlikte aynı saatte kalkan ve TBMM'yi, Özel Hareket Merkezi'nin bombalayan hainler yazılı emirle mi kalktı?" diye sordu.



Sanık Ülfet Kaçay'ın savunması



Darbe gecesi 7. Ana Jet Üssü 171. Filo Komutanlığında Pilot Üsteğmen olarak görev yapan Ülfet Kaçay da iddiaları kabul etmeyerek FETÖ/PDY ile bir bağlantısının olmadığını savundu. Darbe günü akşam gelen telefonla filoya döndüğünü ifade eden Kaçay, görevin iptal olması nedeniyle filodaki gazinoda televizyon izlediklerini söyledi. Bu sırada darbe girişiminin yaşandığını öğrendiklerini ileri süren Kaçay, gecenin ilerleyen saatlerinde filo komutanı Metin Çivilibal'ın kendilerine BHHM'nin emri ile 4 uçağın havalanması için hazırlanması emrini verdiğini savundu.



"O gün suç teşkil edecek bir eylem yapılmamıştır"



Uçak başı yaptıktan sonra ruleye kadar kimseyle bir konuşma dahi olmadığını ileri süren Kaçay, "O gün suç teşkil edecek hiçbir eylem yapılmamıştır" iddiasında bulundu.



Ruleye çıktıktan sonra BHHM'den görevin iptal edildiği ve geri dönülmesi emrinin verildiğini belirten Kaçay, "Eğer darbeci olsaydık, ana piste çok rahat giriş yapabilirdik ve kalkabilirdik. Ama en başından beri emirler doğrultusunda hareket ettik ve geri dönüş yaptık" diye konuştu.



Tutuksuz sanık Mahmut Sağır'ın savunması



Duruşmada daha sonra 7. Ana Jet Üs Komutanlığında Destek Grup Komutanı olarak görev yapan Yarbay Mahmut Sağır savunma yaptı. Savcılık iddianamesinde darbe girişiminde aktif rol oynadığı gerekçesiyle yargılanması istenen Sağır, savunmasına "Darbeyi FETÖ'nün askerleri yapmıştır, şerefli Türk askerleri böyle bir girişimde asla bulunmaz" diyerek başladı.



Darbe gecesine ilişkin yaşananları dakika dakika anlatan Sağır, akşam darbe girişimini öğrendikten sonra yaklaşık 800 personelin bulunduğu 7.Ana Jet Üssünde herhangi bir kalkışma ve eylem olmaması adına üsse gitmeye karar verdiğini ileri sürdü.



Tamamen kendi isteğiyle üsse gittiğini savunan Sağır, karşılaştığı 7. Ana Jet Üs Komutanı Emin Ayık'a "Ben Başbakanı izledim, kalkışmadan bahsediyor, İnşallah bizim birliğimize sıçramaz' dediğini bunun üzerine ise Ayık'ın da 'Biz BHHM'nin emirlerini yerine getiriyoruz" dediğini ileri sürdü.



15 Temmuz gecesi üssün güvenliğini sağlamak ve er ve erbaşları kontrol altına almak için mücadele ettiğini ileri süren Sağır, üs komutanı Emin Ayık'ın kendisine meydana C130 uçağının inebileceğini ve bu nedenle önlem almasını istediğini söyledi. Gelecek uçakta tahminen 100 personelin bulunabileceğini düşündüğünü ileri süren Sağır, bunun üzerine sabah göreve başlayacak erbaşların da biran önce göreve gelmesi talimatını verdiğini söyledi.



Daha sonra Güvenlik Tabur Komutanının kendisini arayarak Birleşik Hava Harekatı Merkezi'nden 7 kargo uçağının Malatya'ya ineceği bilgisini verdiğini ifade eden Sağır, sonrasında arka arkaya inen uçaklarda bulunan personelin gözlem altına alındığını söyledi.



Eski Üs komutanı Emin Ayık'ın kendisine ana pistin neden kapatıldığını sorduğunu iddia eden Sağır, "Daha sonra karşılaştığım Devlet Hava Meydanları İşletmesi Müdürüne sorduğumda pistleri Vali Beyin talimatı ile kapattıklarını söyledi. Hakan bey bana, vali bey üs komutanına dikkat edin dediğini de iletti" şeklinde konuştu.



Kendisinin de bu durumu üs komutanı Emin Ayık'a ilettiğini ifade eden Sağır, "Eski üs komutanımıza vali beyin talimatını ilettim. Oda 'Vali bey uçaklar inmeyecek diyor, BHMM inecek diyor' dedi" iddiasında bulundu.



Darbe girişiminden sonra bir süre görevden uzaklaştırıldığını da kaydeden Sağır, daha sonra yapılan tahkikat ile FETÖ/PDY ile bir bağlantısının bulunmadığını ve bu nedenle görevine iade edildiğini söyledi.



2 tutuksuz sanıkta dinlendi



Bugünkü duruşmada ayrıda tutuksuz yargılanan 2 erde dinlendi. İzmir ve Ankara'dan SEGBİS ile mahkemeye bağlanan darbe girişiminde 2.Orduda görev yapan erlerden Faruk Çayır ile Mustafa Kalan'da savunma yaptı.



Her iki askerde o gece komutanlarından aldıkları emirler doğrultusunda hareket ettiklerini ve sonrasında kaçarak polise teslim olduklarını ifade ettiler.



Bugüne kadar dinlenen sanıkların sayısı 65'e çıkarken mahkeme başkanı Vedat Koç duruşmayı 10 Nisan 2016 tarihine erteledi. - MALATYA