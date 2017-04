Malatya'daki Fetö Davasında Tutuklu Pilotlar Savunma Yaptı (2)

DURUŞMAYA ÖĞLEDEN SONRA DEVAM EDİLDİ



Malatya'da 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin görülen davanın öğleden sonraki oturumunda 7. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda darbe gecesi görev yapan tutuklu sanık, pilot üsteğmen Seçkin Gülmüş savunma yaptı. 15 Temmuz gecesi suç olabilecek hiçbir eylemde bulunmadığını savunan üsteğmen Gülmüş, tamamen emirler doğrultusunda hareket ettiğini ve bu doğrultuda göreve çağrıldığını ileri sürdü. Sadece verilen emir doğrultusunda F-4 savaş uçağını 100 metre hareket ettirdiği gerekçesiyle yargılandığını öne süren üsteğmen Gülmüş, "Birliğimden gelen telefon üzerine mesaiye gittim. Darbe girişiminden önceden haberim olsaydı, birliğimde olur hazırlık yapıyor olurdum" iddiasında bulundu.



'GÖREVİN TERÖRLE MÜCADELE KAPSAMINDA OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜK'



Üsteğmen Gülmüş, filo komutanının telefonu ile geldiği birliğinde televizyon izlerken darbe girişimini öğrendiğini ileri sürdü. Daha sonra sabaha karşı 04.00 sıralarında Birleşik Hava Harekat Merkezi'nden (BHHM) gelen emrin kendilerine filo komutanı binbaşı Metin Çivilibal tarafından iletildiğini iddia eden üsteğmen Gülmüş, "Görevin terörle mücadele kapsamında olabileceğini düşündük. Tüm hazırlıkları tamamlayıp uçak başına gittiğimizde her şey normaldi. Uçuş ekibi uçağı hazırlamıştı, birlikte kontrol yaptık. Daha sonra BHHM'nin emri ile geri döndük ve uçağı park ettikten sonra filoya döndüm. BHHM'nin emrine rağmen, uçakla kalkmaya çalışmamız söz konusu doğru değildir" ifadelerine yer verdi.



'UÇAKLAR, İMKAN OLMASINA KARŞIN KALKMAMIŞTIR'



Olay gecesi sadece sicil amiri olan filo komutanından emir aldığın öne süren üsteğmen Gülmüş, "Pistin kapalı olduğu iddiası doğru değildir. Pistin başı sadece kapalıydı, bu da iniş ve uçuşlara engel değildi. Uçakların mühimmatsız hiçbir yere zarar vermeyeceği sabit. Hazırda bekleyen 14 mühimmatlı uçak var. Buna rağmen neden bizden mühimmatsız uçaklara binilmesini istediler. Haftada en fazla 4 mühimmatsız uçak kalkıyor görev verildiğinde. Bizlerin eğitim seviyesi ve F-4 savaş uçaklarının kabiliyeti düşünüldüğünde, gece şartlarında alçak uçması mümkün değildir. Uçakların kalkış imkanı olmasına rağmen kalkılmamış ve geri dönülmüştür" dedi.



Filodaki uçakların Eskişehir'deki BHHM tarafından verilen emir ile hareket ettiğini öne süren üsteğmen Gülmüş, "Bizimle birlikte aynı saatte kalkan ve TBMM'yi, Özel Hareket Merkezi'nin bombalayan hainler, yazılı emirle mi kalktı?" diye sordu.



'DARBE GİRİŞİMİNİ TELEVİZYONDAN ÖĞRENDİM'



Darbe gecesi 7. Ana Jet Üssü 171. Filo Komutanlığı'nda görev yapan pilot üsteğmen Ülfet Kaçay da iddiaları kabul etmedi, FETÖ/PDY ile bir bağlantısının olmadığını ileri sürdü. Darbe günü akşam gelen telefonla filoya döndüğünü ifade eden üsteğmen Kaçay, gazinoda televizyon izlerken darbe girişiminin yaşandığını öğrendiklerini söyledi. Üsteğmen Kaçay, gecenin ilerleyen saatlerinde filo komutanı binbaşı Metin Çivilibal'ın kendilerine BHHM'nin emri ile 4 uçağın havalanması için hazırlanması emrini verdiğini savundu.



'DARBECİ OLSAYDIK, KALKIŞ YAPARDIK'



Uçak başı yaptıktan sonra ruleye kadar kimseyle bir konuşma olmadığını ileri süren üsteğmen Kaçay, "O gün suç teşkil edecek hiçbir eylem yapılmamıştır" iddiasında bulundu. Ruleye çıktıktan sonra BHHM'den görevin iptal edildiği ve geri dönülmesi emrinin verildiğini belirten üsteğmen Kaçay, "Eğer darbeci olsaydık, ana piste çok rahat giriş yapabilirdik ve kalkabilirdik. Ama en başından beri emirler doğrultusunda hareket ettik ve geri dönüş yaptık" diye konuştu.



'DARBEYİ FETÖ'NÜN ASKERLERİ YAPMIŞTIR'



Duruşmada daha sonra 7. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda Destek Grup Komutanı olarak görev yapan yarbay Mahmut Sağır savunma yaptı. Savcılık iddianamesinde darbe girişiminde aktif rol aldığı gerekçesiyle yargılanması istenen yarbay Sağır, "Darbeyi FETÖ'nün askerleri yapmıştır, şerefli Türk askerleri böyle bir girişimde asla bulunmaz" dedi.



Darbe gecesine ilişkin yaşananları anlatan yarbay Sağır, akşam darbe girişimini öğrendikten sonra yaklaşık 800 personelin bulunduğu 7. Ana Jet Üssü'nde herhangi bir kalkışma ve eylem olmaması adına üsse gitmeye karar verdiğini ileri sürdü. Tamamen kendi isteği ile üsse gittiğini söyleyen yarbay Sağır, karşılaştığı 7. Ana Jet Üs Komutanı Emin Ayık'a, 'Ben Başbakanı izledim, kalkışmadan bahsediyor, İnşallah bizim birliğimize sıçramaz' dediğini, bunun üzerine ise Ayık'ın, 'Biz BHHM'nin emirlerini yerine getiriyoruz" dediğini ileri sürdü.



15 Temmuz gecesi üssün güvenliğini sağlamak ve er ve erbaşları kontrol altına almak için mücadele ettiğini ileri süren yarbay Sağır, üs komutanı Emin Ayık'ın kendisine meydana C-130 uçağının inebileceğini ve bu nedenle önlem almasını istediğini söyledi. Gelecek uçakta tahminen 100 personelin bulunabileceğini düşündüğünü ileri süren yarbay Sağır, bunun üzerine sabah göreve başlayacak erbaşların da bir an önce göreve gelmesi talimatını verdiğini belirtti.



Daha sonra Güvenlik Tabur Komutanı'nın kendisini arayarak Birleşik Hava Herakatı Merkezi'nden 7 kargo uçağının Malatya'ya ineceği bilgisini verdiğini ifade eden yarbay Sağır, sonrasında arka arkaya inen uçaklarda bulunan personelin gözlem altına alındığını söyledi.



'VALİ BEY UÇAKLAR İNMEYECEK DİYOR, BHMM İNECEK DİYOR'



Eski Üs komutanı Emin Ayık'ın kendisine ana pistin neden kapatıldığını sorduğunu iddia eden yarbay Sağır, "Daha sonra karşılaştığım Devlet Hava Meydanları İşletmesi Müdürü'ne sorduğumda pistleri Vali Bey'in talimatı ile kapattıklarını söyledi. Hakan Bey bana, Vali Bey üs komutanına dikkat edin dediğini de iletti" şeklinde konuştu.



Kendisinin de bu durumu üs komutanı Emin Ayık'a ilettiğini ifade eden yarbay Sağır, "Eski üs komutanımıza vali beyin talimatını ilettim. O da 'Vali bey uçaklar inmeyecek diyor, BHMM inecek diyor' dedi" iddiasında bulundu.



Darbe girişiminden sonra bir süre görevden uzaklaştırıldığını da kaydeden yarbay Sağır, daha sonra yapılan tahkikat ile FETÖ/PDY ile bir bağlantısının bulunmadığını ve bu nedenle görevine iade edildiğini söyledi.



2 TUTUKSUZ SANIK DA DİNLENDİ



Bugünkü duruşmada ayrıca tutuksuz yargılanan 2 er de dinlendi. İzmir ve Ankara'dan SEGBİS ile mahkemeye bağlanan erlerden Faruk Çayır ile Mustafa Kalan da savunma yaptı. Her iki asker de o gece komutanlarından aldıkları emirler doğrultusunda hareket ettiklerini ve sonrasında kaçarak polise teslim olduklarını ifade etti.