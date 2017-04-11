Malatya'daki Darbe Girişimi Davasına Devam Edildi (4) - (Arşiv Görüntülerle)

Malatya'daki Darbe Girişimi Davasına Devam Edildi (4) - (Arşiv Görüntülerle)

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Malatya, Dava, Darbe Girişimi
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