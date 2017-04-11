Malatya'daki Darbe Girişimi Davasına Devam Edildi

Yakınca Spor Salonunda kurulan Malatya 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nde sabah erken saatlerde başlayan 2'inci duruşmanın 4'üncü oturumunda sanık savunmalarının ardından talepleri alan mahkeme heyeti, duruşmaya yaklaşık 3 saat ara verdi. Verilen aranın ardından gece yarısı saat 00.30'da karar açıklandı. Kararı açıklayan Mahkeme Heyeti Başkanı Turan Kılıç, 17 Mart'ta verilen ara kararda tahliye edilen dönemin 2'nci Ordu Komutanı Avni Angun'un yeniden tutuklanmasına karar verdi. Adli kontrol kararı ile tutuksuz yargılanan Angun hakkında yakalama kararı çıkartılırken, diğer tutuksuz sanıklardan dönemin 2'nci Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı olarak görev yapan Ersin Yıldırım hakkında da tutuklama kararı verilerek yakalanması için savcılığa müzakere yazısı yazılması ifade edildi.



Yıldırım ile ilgili iddianamede, kullandığı cep telefonunda 'ByLock' programının kurulduğu belirlenmişti.



SANIKLARIN TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ



Mahkeme heyeti, diğer 24 tutuklu sanık hakkında da tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Yaklaşık 1,5 saat süren ara kararların açıklanmasının ardından mahkeme heyeti bir sonraki duruşmayı 6 Haziran 2017 tarihine erteledi.



76 SANIK YARGILANIYOR



15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Malatya'da görülen davada 26'sı tutuklu 76 sanık hakkında FETÖPDY terör örgütü üyeliğinin yanı sıra anayasal düzeni ortadan kaldırma, darbeye teşebbüs etme gibi çeşitli suçlardan hapis cezası isteniyor. Davanın 1 numaralı sanığı olarak dönemin 2'nci Ordu Komutanı olan Orgeneral Adem Huduti yer alıyor. Huduti, ayrıda Türkiye'deki darbe girişiminde tutuklu bulunan en yüksek rütbeli sanık olma özelliğine de sahip.



7 Mart'ta başlayan yargılama sürecince şu ana kadar sanıklardan 68'inin savunması alındı. Bazı sanıklar tutuklu bulundukları cezaevlerinden SEGBİS ile duruşmaya dahil olurken geçtiğimiz 17 Mart'ta verilen ara kararda dönemin Kurmay Başkanı Avni Angun ve ordu komutanının koruma astsubayı Hacı Eyyip Özcan tahliye edilmişlerdi.