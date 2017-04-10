Malatya'daki Darbe Girişimi Davasına Devam Edildi (3)

SAVCI İKİ TUTUKLAMA TALEBİNDE BULUNDU



Ara verildikten sonra yeniden başlayan duruşmada savcı Muhittin Atlı, Geçen duruşmada tahiye edilen 2'inci ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun ile 2'inci Ordu Harekat Kurmay Yar Başkanı Tuğgeneral Ersin Yıldırım'ın yeniden tutuklanması talep etti. Savcılık taleplerinden sonra sanık avukatları sırayla söz alarak kendilerine tanınan 10'ar dakikalık zaman diliminde savunmaları yapacak.



SAYAN: UÇAKLARIN NEDEN KALDIRILMAK İSTENDİĞİNİ SORGULADIK



Savcının bu talebinin ardından duruşmaya 7'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki subaylarıan ifadeleri ile devam edildi. Tutuksuz yargılanan sanıklardan 7'nci Ana Jet Üs Komutanlığı Uçak Bakım Tabur Komutanlığı 171'inci Filo Hat Bakım Subayı olarak görev yapan Resul Sayan, savunmasında Birleşik Hava Hareket Merkezi (BHHM) tarafından uçakların hiçbir şekilde kaldırılmayacağı emrinin kendilerine iletilmediğini savundu. 15 Temmuz gecesi mesaiye geldiği 7'nci Ana Jet Üssü'nde darbe girişimini televizyondan izlediğini öne süren Sayan, bu süreçte tedirgin oldukları ifade etti. 16 Temmuz sabahına doğru Filo Komutanı Metin Çivilibal'ın emri ile 4 savaş uçağının mühimmatsız olarak hazırlanması emrinin verildiğini anlatan Sayan, şu ana kadar yapmadıkları bir şey olan sorgulamayı yaptıklarını ve yarım saat boyunca uçakların neden kaldırılmak istendiğini sorguladıklarını belirtti.



Birleşik Hava Harekat Merkezi'nin hiçbir şekilde uçak bakımcıları ile irtibata geçmediğini ifade eden Sayan, ısrarla sormalarına rağmen BHMM'nin emri ile kaldırılmak istenen uçakların o gece Terörle Mücadele Harekatı kapsamında olabileceğini düşündüklerini ileri sürdü. 15 Temmuz gecesi Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklaması ile tedirgin olmaya başladıklarını belirten Sayan, bu süreçten sonra komutanlarına alanda hazır silah yüklü 2 uçağın bulunduğunu ve bunların emniyete alınması teklini yaptığını ifade etti.



MAHKEME HEYETİ DEĞİŞMEDİ



Heyet Başkanı Turan Kılıç, yaptığı kısa açıklamada sabah basına yansıyan haberlerde mahkeme heyetinin değiştiği yönünde haberlerin çıktığını ifade ederek şunları söyledi:



"Mahkeme heyeti değişmedi. Sadece heyet başkanının ilçe seçim kurulunda görevli olması ve diğer üyenin de eşinin rahatsızlığı nedeniyle bugünkü duruşmaya katılmadı. Dolayısıyla bu geçici bir değişiklik. Mahkeme Başkanımız heyetin başındadır."



Mikail PELİT/MALATYA,



