Malatya'daki Darbe Girişimi Davasına Devam Edildi

TERÖR örgütü FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin aralarında Malatya'da dönemin 2'nci Ordu Komutanı Adem Huduti ile 7'nci Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık'ın da bulunduğu 26'sı tutuklu 76 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.



15 Temmuz FETÖ darbe girişimine ilişkin Malatya'da görülen ve 26'sı tutuklu 76 sanıklı davada 2'nci duruşmanın 4'üncü oturumu başladı. Malatya E Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan sanıklar geniş güvenlik önlemleri altında duruşmanın görüldüğü Yakınca Spor Salonundaki 1'inci Ağır Ceza Mahkemesine getirildi. Sabah erken saatlerinde Yakınca spor salonuna getirilen 'Aksu' adlı özel eğitimli köpekle bomba veya patlayıcı kontrolü yapıldı.



Mahkeme Heyetinde değişikliği yapıldı. Daha önceki heyette üye olan ve başkanlığına gelen Turan Kılıç, duruşma öncesi yaptığı kısa bilgilendirmede mahkeme heyet başkanı Vedat Koç'un Kale İlçe Seçim Kurulu Başkanı olması ve HSYK'nın seçimden 10 gün önce ve sonra davalara bakılmayacağı yönündeki kararı doğrultusunda, böyle bir değişikliğe gidildiğini söyledi. Başkan Kılıç diğer üyenin ise rahatsızlığı nedeniyle duruşmaya katılamadığını söyledi.



Yeni heyette başkan Turan Kılıç ile hakim üyeler Ayşegül Altınhalka ve Zeynep Çelik bulunuyor. Yine duruşma Savcısı İsmail Gökhan Orman'ın yerine de Savcı Muhittin Atlı duruşmaya katıldığı görüldü.



- Malatya