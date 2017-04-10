Malatya'daki Darbe Girişimi Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin de bulunduğu 26'sı tutuklu 76 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Yakınca Spor Salonu'nda görülen ikinci duruşmanın dördüncü oturumunda, darbe girişimi sırasında 7. Ana Jet Üs Komutanlığında görev yapan tutuksuz sanıkların savunması alındı.



Uçak bakım subayı tutuksuz sanık Resul S, darbe girişiminde saat 03.46'da dönemin 7. Ana Jet Üs Komutanlığı 171. Filo Komutanı Binbaşı Metin Çivilibal'ın talimatıyla kendilerine 4 uçağın mühimmatsız hazırlanmasının söylendiğini belirtti.



Talimat sonrası çok tedirgin olduğunu ve riskli bir gece olduğu için kendisinin durumun teyidi için uçak bakım subayı tutuksuz sanık binbaşı Murat Ö. ile Çivilibal'ın odasına gittiklerini savunan Resul S, şunları söyledi:



"Filo komutanının odasına gittik. Binbaşı Murat Ö, 'Terörle mücadele için 4 uçağı Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi (BHHM) emriyle mi istiyorsunuz?' dedi. Metin Çivilibal ve Tayfun Tuna 'Evet, BHHM emriyle' dedi. Diyarbakır'da görevli olan Albay Ali Ö. de bunu duydu. Hiçbir tepki vermeyince yanlış bir şey yok diye düşündük. Saat 04.26'da pilotlar geldi. Sadece biz değil, diğer personeller de sorduğunda BHHM emri denilmişti."



F-4 uçaklarının rule aldıktan sonra personelin hangara geçtiğini kaydeden Resul S, 5-10 dakika sonra rule alan F-4'lerin geri dönmesi emrini aldıklarını ve personelin geri döndüğünü söyledi.



Darbe girişiminde hassasiyetten dolayı verilen emri, tüm sıralı amirlerini arayıp sorguladığını öne süren Resul S, yaptığı davranışla darbe yanlısı olmadığının görüleceğini savundu.



Resul S'nin savunmasının ardından mahkeme heyeti sanık avukatlarının taleplerini dinlemeye başladı.



Davanın görülmeye başlandığı 7 Mart'tan bu yana aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti ve 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun'un da bulunduğu 68 sanık savunma yaptı.