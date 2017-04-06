Malatya'daki Darbe Girişimi Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin de bulunduğu 26'sı tutuklu 76 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Yakınca Spor Salonu'nda görülen ikinci duruşmanın üçüncü oturumunda, darbe girişimi sırasında 7. Ana Jet Üssü 171. Filo Komutanlığında görev yapan tutuklu eski pilotların ve tutuksuz sanıkların savunması alındı.



Tutuklu eski pilot üsteğmen Seçkin Gülmüş, savunmasında, darbe girişimi günü ailesi ve misafirleriyle aile çay bahçesinde oturduğunu ve gelen telefon sonrası mesaiye gittiğini savundu.



Darbe girişimininden haberi olmadığını ve olayı televizyondan öğrendiğini ileri süren Gülmüş, saat 04.00 suralarına kadar beklediklerini söyledi.



Sabaha karşı uçuş için uçak başına gittiklerini, her şeyin normal olduğunu öne süren Gülmüş, terör faaliyeti için mühimmatsız uçuş yapacaklarını düşündüğünü dile getirdi.



O gün uçakların kalkmasının mümkün olduğunu ancak gelen emir sonrası uçmadıklarını kaydeden Gülmüş, hiçbir pilotun tek başına bir uçağı çalıştıramayacağını belirterek, darbe girişimi günü filoda her şeyin olağan olduğunu savundu.



Gülmüş, uçakların mühimmatsız olarak kaldırılmasının terörle mücadele amaçlı da olmuş olabileceğini ve bunu halen bilemediğini iddia etti.



Sanık Gülmüş, Mahkeme Başkanı Vedat Koç'un "4 uçağın kalkışı için özel olarak seçildiğini düşünüyor musun?" sorusuna, "Hayır" cevabını verdi.



Gülmüş, "Haberleri izleme imkanın oldu mu?" sorusuna ise "Oldu, darbeden haberdar oldum." yanıtını verdi.



"Uçakları kaldırmak isteseydik, ana piste girebilirdik"



Eski pilot üsteğmen Ülfet Kaçay ise 15 Temmuz'da mesaisinin bitmesinin ardından eve geçtiğini, halı saha maçına gideceğini ancak ortak WhatSapp grubundan maçın iptal edildiğini öğrendiğini daha sonra da filo komutanı Binbaşı Metin Çivilibaş'ın kendisini filoya çağırdığını söyledi.



Daha sonra filoya geçtiğini ve arkadaşlarıyla gazinoda televizyon izlediklerini anlatan Kaçay, bu sırada televizyondan boğaz köprüsünün kapatıldığını ve Ankara'da uçakların uçtuğunu gördüklerini ifade etti.



Gece darbenin kontrol altına alındığı haberini de izlediklerini anlatan Kaçay, savunmasına şöyle devam etti:



"03.30'da filo komutanı çağırdı BHHM'den görev geldiğini mühimmatsız 4 uçağın hazırlanacağı görevin havada verileceğini söyledi. Uçak başı yaptık. Uçaklar hazır hale getirilmiş ve personel bizi bekliyorduk. O gün suç teşkil edebilecek hiçbir şey yapılmamıştır. Nakliye uçakları iniş yapmaktaydı. Kule, BHHM'nin 'uçuşları yasak' dedi. Görevin iptal edildiğinin teyit edilmesinin ardından uçakları park yerine götürdük. Uçakları kaldırmak isteseydik, ana piste girebilirdik. BHHM'nin yayınlamış olduğu hava sahası kapalı emrini tutuklandıktan sonra öğrendik. Üsse 7 nakliye uçağı inmiş. BHHM'de bir karışıklık olduğu ortadadır. Emrin bildirildiği saat 03.30-04.00 arasıdır."



Kaçay, Akıncı meydanının bombalanmasıyla ilgili 2 uçağın görevlendirildiğini iddia ederek, "Akıncı meydanının bombalanmasıyla ilgili hazırlıklar yapılmış, pistler açılmadığı için görev iptal edilmiştir. Madem darbeciyiz neden böyle bir görev verilmiştir? Bizi darbeci gibi gösterip, dosyaların kapatılmasının istenmesi bize kurulan bir kumpastır. Filomuz 4 bin bomba atmış gece gündüz PKK kamplarını bombalamıştır. Ben de 300'ün üzerinde bomba attım. Evimden daha fazla zamanı filoda geçirdim. Ne bir FETÖ'cü ne de bir darbeciyim. Hain FETÖ terör örgütüyle hayatımın hiçbir döneminde bağlantım olmamıştır." şeklinde savunmasını yaptı.



"Darbe girişimini FETÖ askeri yapmıştır"



Tutuksuz sanıklardan 7. Ana Jet Üs Komutanlığı Destek Grup Komutanı Yarbay Mahmut S. ise şerefli bir Türk subayı olduğunu belirterek, meslek hayatı boyunca emir komuta dışında hiç kimseden emir almadığını söyledi.



Mahmut S, "Darbe girişimini FETÖ askeri yapmıştır. Şerefli Türk askeri böyle bir girişimin içerisinde bulunmamıştır. FETÖ örgütüyle bağlantım olduğu ortaya koyulsun suçlamaları kabul edip, savunma yapmayacağım." dedi.



15 Temmuz'da normal mesaisini tamamlayıp evine gittiğini anlatan Mahmut S, savunmasına şöyle devam etti:



"Evde boğaz köprüsünün kapatıldığını televizyondan gördüm. 23.00'de Başbakan Binali Yıldırım'ın televizyona bağlanarak, asker içerisindeki bazı kişilerin kanunsuz girişiminin olduğunu söylediğini izledim. Olumsuz bir durum olması halinde önlemek amacıyla birliğe gittim. Bana kimse mesaiye gitme, kalkışmayla ilgili bilgi ve emir vermedi. Bir meslektaşım 'kalkışma olduğunu ve dikkat etmemizi' söyledi. Ben de 'kalkışma yapanlar kendilerine dikkat etsin' dedim. Daha sonra üsse giriş yaptım. Nizamiyeler kapatılmıştı, zırhlı araçlar yerleştirilmişti. Üs komutanını sordum düğüne gideceğini biliyordum, karargah bölgesinde olduğu söylendi. Üs komutanı Emin Ayık'a 'Sayın Başbakanımızı televizyondan izledim. Bizim birlikte olumsuz bir durum yoktur inşallah' dedim. Bana 'BHHM'nin emrini yapıyoruz' dedi."



Mahmut S, üs komutanı Emin Ayık'a kargo uçaklarının ineceğini, uçaktan inenlerin de gözaltına alınacağını söylediğini anlatarak, şöyle devam etti:



"En öndeki uçağın önünde durduk, güvenlik aracını hareketini engelleyecek şekilde park ettirdik. Arka arkaya dizilen uçaklar kontrol altına alındı. 04.50'de Emin Ayık geldi, 'ana pisti kapatmışlar, niye izin verdiniz' dedi? Ben de pisti kapatırsa kapatsınlar bizim için öncelik inen uçaklar dedim. 'Ana pisti açsınlar, kim olacak içinde uçuş ekibi vardır' dedi. Saat 05.00'de DHİM müdürünün yanına gittim, 'pisti kapatmışsınız' dedim 'vali beyin emriyle kapattım' dedi. 'İyi yapmışsınız' dedim. Bana, 'üs komutanına dikkat edin, beni kandırdı' dedi. Ben de 'tamam' dedim. Emin Ayık uçakların bir kısmına bakıp geri döndü. Ben de 'vali beyin emriyle ana pisti kapatmışlar' dedim. O da 'iyi kapasınlar' dedi. Vali beyin hiçbir uçak inmeyeceğini söylediğini ilettim. Ayık da 'ben ne yapayım vali bey inmesin BHHM insin diyor' dedi."



Mahmut S. kargo uçaklarındaki personelin gözetim, bölgede emniyet altına alınarak personellerin emniyet ekiplerine teslim edildiğini kaydetti.



Mahkeme Başkanı Vedat Koç'un sorularını yanıtlayan Mahmut S'nin savunmasının ardından duruşmaya pazartesi günü devam edilmek üzere ara verildi.



Duruşmada, 2. Ordu Komutanlığı sırasında onbaşı olarak görev yapan Faruk Ç. ve Mustafa K. de Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile savunma yaptı.



Savunma yapan sanık sayısı 65'e yükseldi



Malatya'daki darbe girişimine ilişkin 26'sı tutuklu 76 sanıklı davanın görülmeye başlandığı 7 Mart'tan bu yana aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti ve 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun'un da bulunduğu 65 sanık savunma yaptı.



Davanın geçen ay görülen ilk duruşmasında, tutuklu yargılanan dönemin 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun ile dönemin 2. Ordu Komutanı Huduti'nin Koruma Astsubayı Hacı Eyyüp Özcan, adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.



Mahkeme heyeti, Huduti'nin darbe girişimi sırasında telefonla görüştüğünü iddia ettiği Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın tanık olarak dinlenmesini kararlaştırmıştı.