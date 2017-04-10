Malatya'daki 7'nci Ana Jet Üs Komutanlığı Davası'na devam ediliyor



MALATYA'da 15 Temmuz darbe girişiminde önemli bir rol oynayan ve darbeye karıştıkları iddia edilen havacı askerlerin yargılanmasına bugün devam ediyor. Malatya'da davanın görüleceği 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi için Yakınca Spor Salonu yeniden düzenlendi. 7'nci Ana jet Üs Komutanlığı'nda görevli, aralarında Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık'ın da aralarında bulunduğu 15'u tutuklu, toplam 67 havacı şüphelinin yargılanmaya başlanması nedeniyle geniş güvenlik önlemi alındı. Duruşmada kimlik tespiti ardından ifadelerin alınmasına geçildi. Sabaha 10: 30'da duruşma salonuna gelen mahkeme başkanı kıdemli üye Turan Kılıç ve mahkeme heyeti duruşmaya başladı. Bir önceki duruşmaya gelen Mahkeme başkanı Vedat Koç, YSK başkanı olduğundan ve YSK'nın kararı doğrultusunda seçimden 10 gün önce ve sonra duruşmalara katılmayacakları bildirildi.



BOMBA ARAMA KÖPEKLİ ÖNLEM



Sabahın erken saatlerinde Yakınca spor salonuna getirilen bomba arama köpeği herhangi patlamalara karşı mahkeme salonunda detaylı incelemelerde bulundu. Aksu isimli bomba arama köpeği salonu aramasından sonra eğitimli polis sahibi tarafından salondan çıkartılarak aracına bindirildi.