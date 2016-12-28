Malatya'da Zabıtaya Darp İddiası

Akçadağ ilçesinde zabıta memurunun darp edildiği öne sürüldü.



İddiaya göre, Akçadağ Belediyesinde görevli zabıta memuru Halil B. (54) ilçe merkezinde uygunsuz bir şekilde park yaptığı iddia edilen bir aracın şoförünü uyararak aracı başka bir noktaya çekmesini istedi.



Bunun üzerine zabıta memuru Halil B. ile aracın şoförü F.S ve yanında bulunan M.B. ile İ.B. arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine zabıta memuru Halil B. darp edildi.



Esnaf ve vatandaşların da kavgaya karışması üzerine yaralanan Halil B. ile F.S, M.B. ve İ.B. çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.