Malatya'da Yetiştiricilere Uygulamalı Koyun Kırkımı Eğitimi

MALATYA (AA) - Malatya'da Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliğince açılan kursa katılan 30 kişi, uygulamalı eğitim kapsamında makineyle koyun kırktı.



Birlik tarafından yürütülen "Makineyle Kırkma Elemanı Projesi" kapsamında Merkez Battalgazi ilçesi Kapıkaya Mahallesi'nde uygulamalı eğitim düzenlendi.



Malatya Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada, seminerin son aşaması uygulamalı kırkma eğitimini veteriner gözetiminde gerçekleştirdiklerini söyledi.



Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına kırma makineleriyle ilgili proje sunduklarını belirten Akın, projenin kabul edilip desteklenmesi halinde alacakları kırkma makinelerini kursta eğitimini başarıyla tamamlayan yetiştiricilere dağıtacaklarını vurguladı.



Talep gelirse ilçelerde de kurs açacaklarını aktaran Akın, eğitime katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.



Gülnaz Alp isimli yetiştirici de yaklaşık 10 yıldır küçükbaş hayvancılık yaptığını anlattı.



Teorik bilgileri uygulamalı kırkma eğitimiyle hayata geçirdiklerini dile getiren Alp, "Makasla kırkma sırasında hayvanın derisine zarar verebiliyoruz. Makineyle kırkmayla hayvan zarar görmüyor. Günlük 100 koyun kırkabiliyoruz. Gaziantep'ten kırma için işçi getiriyordum. Yılda bin lira kırkmaya ödüyordum." ifadelerini kullandı.



Caner Sarıgül de kursun verimli geçtiğini belirterek, doğru bildikleri yanlışları telafi imkanı yakaladıklarını anlattı.



Kırkma uygulamasının ardından sona erecek proje kapsamında kursiyerler, sertifikalarını düzenlecek törenle alacak.