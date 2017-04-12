Malatya'da "Yeni Sistem Yeni Türkiye" Konferansı
MALATYA (İHA) – Malatya’da Yeşilyurt Belediyesi tarafından “Yeni Sistem Yeni Türkiye” konulu konferans düzenlendi.
MALATYA (İHA) – Malatya'da Yeşilyurt Belediyesi tarafından "Yeni Sistem Yeni Türkiye" konulu konferans düzenlendi.
Sabancı Kültür Merkezinde düzenlenen konferansa katılan Gazeteci-Yazar Melih Altınok ile Araştırmacı Gazeteci Süleyman Özışık, 16 Nisan referandum u öncesinde yaşanan süreç, dünya, Türkiye ve Ortadoğu'daki siyasi gelişmeler üzerine farklı analiz ve tespitlerini vatandaşlarla paylaştı. 15 Temmuz milli irade direnişini anlatan sinevizyon gösteriminden sonra konferansın açılış konuşmasını yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, 15 Temmuz darbe kalkışmasında milletin çok büyük destan yazdığını kaydederek, "15 Temmuz'da darbe yapmaya çalışan alçakları, hainleri ve o alçaklığa karşı direnen bu necip milleti unutturmayacağız, unutulmasına müsaade etmeyeceğiz. Rabbim tüm şehitlerimize rahmet eylesin, gazilerimize acil şifalar nasip etsin" ifadelerini kullandı.
Başkan Polat, referandum la ilgili olarak, "Türkiye özgür, bağımsız, kendi kararlarını alan bir ülke olma mücadelesindedir. Ancak bunu kabullenmeyenler baş eğen, itaat eden bir ülkeye alıştıkları için bu durumu kabullenemiyorlar. Türkiye kendi çizdiği yol haritasında giden, kararlarını alıp uygulayan ve özgür bir ülke olacaktır. Buna kimse engel olamayacak. Millet ne diyorsa o olacak" diye konuştu.
Başkan Polat'ın konuşmasının ardından Gazeteci Süleyman Özışık, 15 Temmuz'u hatırlatarak konferansa başladı. Özışık, "16 Nisan'ı 15 Temmuz'dan bağımsız değerlendirirsek çok büyük hata yaparız. 15 Temmuz'da kendi içindeki kapalı kurumların, çift başlı yönetim sisteminin ülkeye verdiği zararları yakından gördük. Bu süreç Türkiye'nin çok güçlü bir iradeye, güçlü bir lidere ihtiyacı olduğunu gösterdi. Dolayısıyla 15 Temmuz ile 16 Nisan'ı birbirinden ayırmamak lazım. 16 Nisan'da bir referandum a gidiyormuşuz gibi görülebilir fakat 16 Nisan, küresel güçlerin, küresel vampirlerin İslam Coğrafyasına ve içinde Türkiye'nin de bulunduğu bu topraklara yüzyıl önce açtıkları o kanlı parantezi kapatmak üzerine gittiğimiz bir halk oylamasıdır" şeklinde konuştu.
16 Nisan'da milletin önemli bir karar vereceğini aktaran Özışık, "Yeni sistemle birlikte hükümet krizleri sona erecek, bize dayatılan milletvekillerini değil, kendi istediğimiz isimleri meclise göndereceğiz. Anayasa kitapçığının fırlatılmasıyla doğan krizleri unutmadık. Süleyman Demirel, Necmettin Erbakan ile Tansu Çiller'e Hükümeti kurma görevi vermemek için partisi bile olmayan Yalım Erez'e 'Gel sana hükümeti kurma görevi verelim' dedi. Süleyman Demirel askerlerle birlikte olup Necmettin Erbakan'a baskı yaparak aldıkları kararları imzalatıp 'İstifa et' dediler. Bu millet artık kendi iradesinin hakim kılınmasını istiyor. Türkiye'de ilk kez bir cumhurbaşkanı vesayetten yana olmayıp milli iradenin yanında oldu. 15 Temmuz'da olduğu gibi bu millet yine tankın, uçağın önünde durur ve kendi haklarını savunur. Bundan geri dönüş olamaz" dedi.
Gazeteci Melih Altınok ise, 16 Nisan'da milletin egemenliğinin oylanacağını söyledi. Altınok, "16 Nisan, Cumhuriyeti ve ülkeyi kuran halkın iradesinin yönetime ne kadar yansıyacağını veya yansımayacağını göstergesi olacak. Son günlerde bize en fazla, '16 Nisan'da hayır çıkarsa ne olur ?' diye soruluyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, 'Hayır çıkarsa değişen bir şey olmaz' diyor. Toplumu ve insanları yanıltmaya çalışıyorlar. 'Hayır' çıkarsa ülke ve millet olarak patinaj yapmaya devam ederiz. 15 Temmuz darbe girişiminin püskürtülmesinin ardından Türk Halkı artık kendi egemenliğini elinde tutma iradesine sahip olduğunu gösterdi, bu açıdan bakacak olursak geriye doğru atılacak adımlar daha büyük yıkımları peşinden getirecektir. Türkiye artık geriye doğru gidemez, gitmemelidir" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin iki yıldır kara kış yaşadığını söyleyen Altınok, "2013 yılında başlayıp 7 Haziran seçimleriyle devam eden, bugüne kadar olan süreçte Türkiye kara kış yaşamaktadır. 7 Haziran seçimleri Parlamenter Sistemin nasıl açmazlar doğuracağının en büyük göstergesidir. 2002 yılından beri iktidarda olan AK Parti 7 Haziran'da yüzde 41'in üzerinde oy almasına rağmen iktidara gelemedi. Öyle bir sistem oluşturulmuş ki en az oy alan partiye neredeyse iktidarı verecekler. Geçmişte partisi bile olmayanları neredeyse iktidara getireceklerdi. 7 Haziran seçimlerinden sonraki yaşanan terör olaylarını, sabotajları unutmayalım. 15 Temmuz'da bu süreç doruğa çıkmıştır. Suriye ve Mısır'da yaşananlardan ortada, şu anda tek hedef Türkiye'dir. Suriye'de amaçlarına fiilen ulaştılar, ülkeyi mahvettiler, koskoca bir medeniyetin hali içler acısı, dünyada mülteci konumuna düştüler. Türkiye'nin hedef konumundan çıkması için kendi içindeki sorunları en kısa sürede çözüp, bölgesel politikalarda söz sahibi olması için silkelenmesi gerekiyor. İki yıldır süren kara kışın atlatması için de 16 Nisan sürecinde halkın iktidarı yeniden eline alması lazım. Böyle olursa birçok vesayet kurumu zaten işlevini yitireceği gibi siyasette demokratikleşecek" şeklinde konuştu.
Konferansı takip eden vatandaşların sorularına da cevap veren Gazeteci Süleyman Özışık ile Melih Altınok'a konferansın bitiminde Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. - MALATYA