Malatya'da Yarış Atlarını Taşıyan Kamyonet Devrildi

Malatya'da yarış atlarını taşıyan kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 2 hayvan telef oldu.



Alınan bilgiye göre, Yusuf Yıldız idaresindeki 06 FZ 1977 plakalı yarış atlarını taşıyan kamyonet, Malatya-Adıyaman karayolu Görgü Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.



Kazada, kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü Yıldız, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Kamyonetin kasasındaki 2 yarış atı ise telef oldu.