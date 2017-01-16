Malatya'da Veteriner Hekimleri İçin Seminer Düzenlendi

Malatya Veteriner Hekimleri Odası üyelerine yönelik eğitim semineri düzenlendi.



Odadan yapılan açıklamaya göre, Malatya Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ertuğrul Özdemir, Malatya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Zeki Sadak ve Malatya Veteriner Hekimleri Odası Genel Sekreteri Ergün Koşar tarafından verilen seminerde, deontoloji, klinik uygulamaları ve reçete uygulamaları hakkında bilgi verildi.



Özdemir, seminerin açılışında yaptığı konuşmada, oda olarak 2017'yi eğitim yılı ve sorunları çözme yılı olarak belirlediklerini ve veteriner hekimlerin ihtiyaç duydukları konularda her ay 1 eğitim vermeye başladıklarını kaydetti.