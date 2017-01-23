Malatya'da Uyuşturucuyla Mücadele

Malatya'da iki ayrı operasyonda 6 kilo 82 gram esrar ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü narkotim ekipleri tarafından daha önce belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.



Operasyonda paketlenmiş halde 4 kilo 882 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 24 mermi ele geçirildi.



İkametinde yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Kent giriş çıkışlarında yapılan yol kontrollerinde ise ekipler, şüpheli görülen araçları durdurularak kontrol ediyor.



Ekipler kontrollerde bir yolcu otobüsünde yaptıkları aramada 1 kilo 120 gram esrar yakaladı.



Olayla ilgili 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.