Malatya'da Uyuşturucuyla Mücadele

Malatya'da bir evde 809 gram esrar ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince H.Ç isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, 809 gram esrar ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.



Kent genelinde uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde tacirlerine yönelik operasyonların devam edeceği bildirildi.