Malatya'da Uyuşturucuyla Mücadele

Elazığ'dan Malatya istikametine giden bir yolcu otobüsünde 1 kilo 122 gram esrar ele geçirildi.



Alınan bilgilere göre, Kale İlçe Emniyet Amirliğine bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Malatya-Elazığ D 300 karayolunda yaptıkları yol kontrolünde durdurdukları bir otobüste 1 kilo 122 gram esrar buldu.



Olayla ilgili M.İ, M.Ö, T.Ö isimli şüpheliler gözaltına alındı.