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Malatya'da Uyuşturucuyla Mücadele

Malatya'da Uyuşturucuyla Mücadele

Elazığ'dan Malatya istikametine giden bir yolcu otobüsünde 1 kilo 122 gram esrar ele geçirildi.

Malatya'da Uyuşturucuyla Mücadele

Elazığ'dan Malatya istikametine giden bir yolcu otobüsünde 1 kilo 122 gram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Kale İlçe Emniyet Amirliğine bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Malatya-Elazığ D 300 karayolunda yaptıkları yol kontrolünde durdurdukları bir otobüste 1 kilo 122 gram esrar buldu.

Olayla ilgili M.İ, M.Ö, T.Ö isimli şüpheliler gözaltına alındı.

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