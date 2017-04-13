Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu

Malatya'da sokak satıcılarına yönelik operasyonda 31 kişi yakalandı.



Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, şüphelilerin kimliklerini ve ikametgahlarını tespit edildi.



Uyuşturucu sattıkları belirlenen 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda, satışa hazır halde paketlenmiş 703 gram toz esrar, 80 gram kubar esrar ile 156 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.



Emniyette sorgulanan şüphelilerin verdiği bilgiler üzerinde ekipler, sokakta uyuşturucu sattıkları belirlenen 8 kişiyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda ise satışa hazır 5 paket halinde 35 gram esrar, ruhsatsız bir tabanca ile bir av tüfeği ele geçirildi.