Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu

Malatya Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir evde yapılan aramada esrar maddesi ele geçirildi.



Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Malatya Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlilerince H.Ç isimli şahsın ikametinde yapılan arama neticesinde 809 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında TCK 191 'Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak' suçundan adli işlem yapılmıştır" denildi.



Açıklamada, Malatya genelinde uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde tacirlerine yönelik kararlı mücadelenin artarak devam edeceği belirtildi. - MALATYA