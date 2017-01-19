Malatya'da Uyuşturucu Operasyonları

Malatya'da düzenlenen operasyonlarda, 4 kilo 710 gram esrar ile 316 uyuşturucu veya uyarıcı hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.



Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durumundan şüphelenilen N.E'nin yapılan üst aramasında 182 uyarıcı ecstasy hap, ikametinde yapılan aramada da 63 paket satışa hazır vaziyette toplam 1 kilo 595 gram esrar maddesi, 134 ecstasy hap ile 1 hassas terazi ele geçirildi.



Bir başka operasyonda da R.G isimli şahsın ikametinde yaptığı aramada 3 kilo 115 gram esrar ile daralı ağırlığı 25 gram toz esrar ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem yapıldı.