Malatya'da Uyuşturucu Hap Operasyonu

MALATYA'da polisin düzenlediği operasyonda, 1125 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına altına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, H.E.'nin işyerinde yapılan aramada 228 kutu içerisinde toplam 1125 uyuşturucu hap ele geçirildi. H.E. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Malatya