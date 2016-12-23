Malatya'da Üst Geçit Asansörlerini En Çok İnsanlar Bozuyor

Malatya'da üst geçitlere yapılan ve 24 saat hizmet veren asansörlerin arızalanmasında, doğadan daha çok insanların kullanım hataları etkili oluyor.



Vatandaşların rahat ve güvenli bir şekilde çevreyolunda karşıya geçmelerini sağlamak amacıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından çevreyolu üstünde bulunan üst geçitlere yapılan asansörler 24 saat hizmet veriyor. Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından verilen bilgilere göre, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, Belediye Hizmet Binası ile birlikte üst geçitlerde toplam 17 adet asansör ile 2 adet de yürüyen merdiven bulunuyor. Arızaların büyük bir bölümü insanların kullanım hatasından kaynaklandığı açıklanırken, rüzgar, yağmur gibi doğa olaylarının da arızalarda etkisi bulunduğu bildirildi.



Arızaların yüzde 70'i kullanım hatası



Asansör ve yürüyen merdivenlerde 1 yılda 200 dolayında arıza meydana gelirken, bu arızaların yüzde 70'inin kullanım hatasından kaynaklandığı kaydedildi. Aşırı yük, fotosele etiket yapıştırma, kapı aralarına çamur bırakma gibi kullanım hatalarının yanı sıra, yürüyen merdivenlere de rüzgarın getirdiği yabancı cisimlerin arızaya sebebiyet verdiği belirtilerek, vatandaşlardan asansörleri dikkatli kullanmaları ve korumaları istendi.



Günlük kontrol ve bakım yapılıyor



Çevreyolu üzerinde yapılan üst geçitlere kurulan asansör ve yürüyen merdivenlerin bakım ve kontrolleri günlük olarak yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bakım ve kontrol çalışmalarında, arızalara anında müdahale edilirken, elektrik kesintisi durumunda ise asansör kabinleri en yakın kata çıkarak, yolcuları tahliye ediyor.



Yapılan açıklamada çevreyolu üzerindeki MAŞTİ üst geçidi ile Sancaktar üst geçidindeki yürüyen merdivenler 24 saat hizmet veriyor. Diğer üst geçitlerdeki asansör ve yürüyen merdivenler ise saat 07.30-19.00 arasında kullanılabiliyor. Bu saatler haricinde güvenlik sıkıntısı yaşanmaması için sadece 65 yaş üstü ile engelli vatandaşlara MOTAŞ tarafından verilen kartlar aracılığıyla hizmete devam ediyor.



Mobil acil müdahale ekibi oluşturuldu



Büyükşehir Belediyesi Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü, asansörlerde yaşanan arızalara anında müdahale edebilmek için bünyesinde mobil acil müdahale ekibi oluşturdu. Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi ile irtibatlı telefonlar konulan asansörlerde, herhangi bir olumsuzluk durumunda mobil acil müdahale ekibi tarafından kısa sürede müdahale edilerek, olumsuzluk gideriliyor. - MALATYA