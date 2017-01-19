Malatya'da Ukome Toplantısı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ocak toplantısı gerçekleşti.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Sekreter Yardımcısı Zeki Sarılar başkanlığında yapılan UKOME toplantısında, toplam 22 madde görüşüldü.



Hız sınırlarına uyularak, güvenli bir trafik akışı sağlanması amacıyla bazı yerlere yerleştirilen hız kesici (kasis) kriterlerinin, alınan kararla yeniden belirlendiği toplantıda, trafik ışığı olan, eğimi fazla olan, uzunluğu 50 metreden az olan, tek yön olan yerlerle güvenli geçiş alanlarına, ana arter, çevre yolu ve sirkülasyonu fazla olan yollara kasis konulmamasının yanı sıra, bu kriterler dışında bulunan kasislerin sökülmesi kararlaştırıldı.



Özellikle akşam saatlerinde trafik sıkışıklığına neden olan çevre yolu üzerinde, başta İstasyon Kavşağı olmak üzere bazı kavşaklara U dönüş cebi ile ana yoldan tali yola katılım cebi oluşturulmasının da kararlaştırıldığı toplantıda gelecek günlerde hizmete girecek olan yeni ilçe ve köy terminali ile doğu garajını kullanan toplu ulaşım araçları için yeni güzergahlar belirlendi.



Kale ilçesinde özellikle İzollu İlkokulu ile Ortaokulu öğrencilerinin karşıdan karşıya geçişleri sırasında güvenli geçiş yapılması amacıyla okul önüne yan yol ile üst geçit yapılması kararlaştırıldı.



UKOME toplantısında alınan kararlar Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ın onayı ile kesinlik kazanacak.