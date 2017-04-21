Malatya'da Turizm Haftası Kutlamaları Devam Ediyor

41. Turizm Haftası kutlamaları Malatya'da çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Bu kapsamda Kongre ve Kültür Merkezi önünde sokak tiyatrosu programı düzenlendi.



Yeşilyurt Kent Konseyi Kültür ve Sanat Çalışma Grubu Tiyatro ekibi tarafından sahnelenen tiyatro gösterisinde Malatyalılara kentin turizm değerleri anlatıldı.



Programla ilgili konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Levent İskenderoğlu, "41. Turizm Haftası etkinliklerimizin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bu yıl 10'dan fazla etkinlik planladık. Malatya'da turizmi geliştirmek ve kalkındırmak için halkı bu işe dahil etmek zorundayız. Bunun için de tiyatro sanatını bir araç olarak değerlendirdik. Ben bu anlamda bize destek veren arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA