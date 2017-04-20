Malatya'da "Tübitak Proje Yazma" Eğitimi

Malatya'da, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Proje Yazma eğitimi verilecek.



İnönü Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK Proje Eğitimi Etkinlikleri Destekleme Programı (2016-3) kapsamında tarım ve fen bilimleri alanında TÜBİTAK Proje Yazma eğitimi verilecek.



Ziraat, biyoloji ve gıda bilimleri alanlarında en az doktora yeterliliğini vermiş araştırmacıların, öğretim elemanları, öğretim üyeleri ile üniversite dışından araştırmacılar, TÜBİTAK'a proje yazma yetkinliğini artırmak amacıyla düzenlenecek eğitime başvurabilirler.



Etkinlik katılımcılarının yol, konaklama, gibi giderleri program dahilinde TÜBİTAK tarafından karşılanmakta.



Eğitime son son başvuru tarihi 5 Mayıs.