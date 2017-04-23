Malatya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Malatya'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, Öğretmenevi önünde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 KV 8651 plakalı araç ile karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 KZG 62 plakalı 2 araç çarpıştı.



Kazada 34 KV 8651 plakalı aracın sürücüsü araç içerisinde sıkışırken, olay yerine gelen AFAD ekipleri uzun süren çalışmaların ardından sürücüyü sıkıştığı araçtan çıkardı.



3 yaralının olduğu kazada yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili tahkikat başlattı. - MALATYA