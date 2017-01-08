Malatya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Malatya'da takla atan otomobildeki baba ve 2 çocuğu yaralandı.



Alınan bilgiye göre, M.Y, idaresindeki 02 KS 452 plakalı otomobil, Malatya Adıyaman karayolu Cumhuriyet Örnekköy mevkisinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yoldan çıkarak, takla attı.



Kazada araç sürücüsü M.Y. ile oğulları A.Y, ve S.Y, yaralandı.



Ambulanslarla Malatya Devlet Hastanesine kaldırılan baba ve oğullarının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.