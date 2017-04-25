Malatya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Malatya-Kayseri Karayolu Organize Sanayi Kavşağında sürücüleri henüz öğrenilemeyen 27 V 5989 plakalı kamyon ile 44 NY 884 plakalı pikap çarpıştı.



Kazada, devrilen pikapta bulunan Mehmet Murat Tuzcu (48) ve Ümit Servet (31) yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Sağlık ambulanslarıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.