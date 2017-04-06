Malatya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Kent merkezinde Seyit Sönmez (32), idaresindeki özel bir yemek firmasına ait 44 BB 212 plakalı servis aracı kaza yaptı.



Kazada refüje çıkan minibüs elektrik direğine çarparak devrilirken, araç sürücü Sönmez ve minibüsün içinde bulunan Rabia Dinç (24) yaralandı.



Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansı ile Malatya Devlet Hastanesine kaldırıldı.