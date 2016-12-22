Malatya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Malatya'da servis minibüsüyle motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesi Karagöz Caddesi'nde 44 S 0867 plakalı servis minibüsü ile plakasız motosiklet çarpıştı.



Kazada, motosiklette bulunan Kadir S. ve Burhan T. yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Devlet Hastanesine kaldırıldı.