Malatya'da servis minibüsüyle motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesi Karagöz Caddesi'nde 44 S 0867 plakalı servis minibüsü ile plakasız motosiklet çarpıştı.
Kazada, motosiklette bulunan Kadir S. ve Burhan T. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Malatya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Malatya'da servis minibüsüyle motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Malatya'da servis minibüsüyle motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
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