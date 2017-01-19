Malatya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde Vahap D. yönetimindeki 44 KU 320 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Hacı Bayram Üstün'e çarptı.
Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Üstün'ü ambulansla Malatya Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Üstün, hastanede hayatını kaybederken, sürücü gözaltına alındı.
Malatya'da Trafik Kazası: 1 Ölü
Malatya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Malatya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
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