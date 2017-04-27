Malatya'da Trafik Denetimleri

Malatya'da trafik denetimlerinde kuralları ihlal edenlere 23 bin 283 lira ceza kesildi.



Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde 16-25 Nisan tarihleri arasında trafik denetleme şube müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, 767 motosiklet kontrol edilerek 26 sürücü ve araç sahibine 16 bin 798 lira, gürültü kirliliği yaptığı tespit edilen (Abartı Egzoz) 35 araç hakkında ise 6 bin 485 lira ceza işlem uygulandı.



Ayrıca, ekiplerin İnönü Caddesi üzerinde yaptığı denetimleri sırasında durdurulan bir motosiklet sürücüsünün sorgulamasında, kişinin "Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan arandığı tespit edildi.



Şüpheli kişi hakkında gerekli işlem yapılmak üzere ilgili birime teslim edildi.