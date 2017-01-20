Malatya'da Şüpheli Valizden Giysi Çıktı

MALATYA'da trambüs yolu yakınına bırakılan valiz, tedirginlik yarattı. Bomba uzmanlarının kontrollü olarak patlattığı valizden giysi çıktı.



Merkez Battalgazi İlçesi Halfettin Mahallesi'nde trabüs yolu kenarındaki taş bariyerlerin kenarına bırakılan valizi fark eden vatandaşlar, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, caddeyi yaya ve araç trafiğine kapatıp bölgede önlem aldıktan sonra bomba imha uzmanı çağırdı.



Gelen bomba uzmanının fünye ile kontrollü olarak patlattığı valizden, giysi çıktı.



- Malatya