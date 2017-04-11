Malatya'da şüpheli poşet alarmı

Polis güvenlik vatandaş fotoğraf çekimi derdinde düştü



MALATYA - Malatya'da kentin en işlek meydanına bırakılan bir poşet polisi alarma geçirdi. Polis olası bir bombalı saldırı olayına karşı geniş güvenlik önlemleri alırken vatandaşlar ise cep telefonları ile olan biteni görüntülemek için çaba sarf etti.

Soykan Meydanında bir gencin elindeki poşeti getirip meydana bıraktıktan sonra kaçması vatandaşı şüphelendirdi. Durumun polise bildirilmesi ile olay yerine gelen ekipler poşetin çevresini güvenlik şeridi ile kapatarak önlem aldı. Bu sırada bazı vatandaşlar alınan önlemlere umursamadan güvenlik çemberinin dışında olan biteni meraklı gözlerle izledi.

Olay yerine çağrılan bomba imha ekibi, şüpheli paketin fünye ile patlatılması için çalışma yaparken polis ekipleri de şeridi genişleterek vatandaşları olası bir patlamaya karşılık alandan uzaklaştırdı. Şehrin en işlek meydanı olması nedeniyle kısa sürede yüzlerce vatandaş alanda meraklı gözlerle polis ekiplerinin çalışmasını izledi. Bu sırada birçok vatandaşta cep telefonu ile bu anları görüntülemeye başladı.

Alınan önlemlerin ardından şüpheli poşet fünye ile büyük bir gürültü ile patlatılırken neyse ki poşette sadece ayran ve ekmek çıktı. Polisi alarma geçiren poşeti bıraktığı iddia edilen bir genç kısa sürede yakalanırken akıllardan geriye ise bomba ihbarına rağmen vatandaşların hayatlarını riske atarak fotoğraf çekmek yarışına girmesi kaldı.

(CÖ-