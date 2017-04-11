Malatya'da Şüpheli Poşet Alarmı

Malatya'da kentin en işlek meydanına bırakılan bir poşet polisi alarma geçirdi. Polis geniş güvenlik önlemleri alırken, vatandaşlar ise cep telefonları ile olan biteni görüntülemeye çalıştı.



Soykan Meydanı'nda bir gencin elindeki poşeti bıraktıktan sonra kaçması vatandaşları şüphelendirdi. Durumun polise bildirilmesi ile olay yerine gelen ekipler poşetin çevresini güvenlik şeridi ile kapatarak önlem aldı. Bu sırada bazı vatandaşlar alınan önlemleri umursamadan güvenlik çemberinin dışında olan biteni meraklı gözlerle izledi.



Olay yerine çağrılan bomba imha ekibi, şüpheli paketin fünye ile patlatılması için çalışma yaparken polis ekipleri de şeridi genişleterek vatandaşları olası bir patlamaya karşı alandan uzaklaştırdı. Şehrin en işlek meydanında yüzlerce vatandaş meraklı gözlerle polis ekiplerinin çalışmasını izledi. Bu sırada birçok vatandaş cep telefonu ile olanları görüntülemeye başladı.



Alınan önlemlerin ardından şüpheli poşet fünye ile büyük bir gürültü ile patlatılırken poşetten ayran ve ekmek çıktı. Polisi alarma geçiren poşeti bıraktığı iddia edilen genç kısa sürede yakalandı. - MALATYA