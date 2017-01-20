Malatya'da şüpheli paket alarmı



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Trambüs yolu kenarındaki taş bariyerlerin kenarına bırakılan valiz, tedirginlik yaratınca polis harekete geçti.



Malatya'nın Battalgazi ilçesi Halfettin Mahallesi Çevre yolu kenarında Otobüs durağı yakınında, taş bariyerlerin yanında sahipsiz bir valizi gören vatandaşlar, polise haber verdi.



İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, caddeyi otobüs ve yaya geçidine kapatarak bölgede önlem aldı. Çağırılan bomba uzmanının fünye ile kontrollü olarak patlattığı valizden giysiler, çıktı.