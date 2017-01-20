Malatya'da Şüpheli Paket

Malatya'da fünye ile patlatılan bavuldan kıyafet çıktı.



Kent merkezinde Halfettin Mahallesi çevreyolu üzerinde otobüs duraklarına yakın yerde kırmızı renkli şüpheli paket bırakıldı.



Olay yerine gelen polis ekipleri, çevreyolunun Ankara istikametine giden bölümünü trafiğe kapattı.



Çevre güvenliği alan emniyet ekipleri, otobüs durağını boşaltarak, vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı.



Olay yerine gelen bomba imha uzmanları fünye ile bavulu patlattı.



Bavuldan kıyafet çıktı.