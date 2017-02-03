Malatya'da Son Günlerde Meydana Gelen Depremler Sonrası Korkutan Açıklama

Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) Malatya İnşaat Mühendisleri Odası Başkan Yardımcısı ve İnönü Üniversitesi Öğretim Görevlisi Vehbi Aluçlu, Malatya'da son günlerde yaşanan depremlerin büyük depremin habercisi olabileceğini söyleyerek, "Doğu Anadolu fay hattı 9 şiddetinde bir deprem oluşturabilir. 514 yıldır enerjisini biriktiren bir fay, bizim korkmamız gereken fay işte bu fay" dedi.



İHA'ya konuşan Malatya İnşaat Mühendisleri Odası Başkan Yardımcısı Vehbi Aluçlu, tehlikenin kapımızda olduğunu söyleyerek, "Malatya Kuzey Anadolu fayı ile çevrili bir bölgede yer alıyor. Bu fay İran'dan başlayıp, Bingöl Karlıova'da çatallaşarak ikiye ayrılıyor. Bu fayın adı Kuzey Anadolu fayı, bu fay İstanbul'a kadar uzanıyor. Öbürü ise Elazığ Palu'dan başlayıp, Hazar Gölü, Pütürge Şiro Çayı, Adıyaman Sincik, Gölbaşı, Türkoğlu, Hatay ve oradan da Mısır'a doğru uzanan bir fay. Bu fay da güneyimizde yer alıyor. Batımızda geçen bir fay daha var. Bu da Sürgü, Doğanşehir, Yazıhan ve Hekimhan'a uzanan bir fay görünümünde. Bu faylar bir üçgen oluşturmuş durumda. Bu fayın deprem üretme olasılığı yüksek değil. Yani 4 ya da 5 büyüklüğünde deprem üretebilecek potansiyelde bir fay" diye konuştu.



"514 yıldır enerjisini biriktiren bir fay, bizim korkmamız gereken fay işte bu fay"



Aluçlu, deprem üretme olasılığı yüksek olan fay hattının Doğu Anadolu olduğunu ve buranın 1503 yılından beri enerji ürettiğini kaydederek, "Asıl deprem üretme olasılığı yüksek olan fay Doğu Anadolu Fayı. Biz az önce bahsettiğim üçgenin tam ortasındayız. Bu fay güneyimizden geçiyor. Doğu Anadolu fayı merkeze kuş uçuşu mesafeyle 27 kilometre mesafede. Sincik, Gölbaşı ve Türkoğlu arasındaki bir fay bu. En son 1503 yılındı kırılmış. Yani 514 yıldır enerjisini biriktiren bir fay. Bizim korkmamız gereken fay işte bu fay. Bu fay ana fay. Yani büyük tehlike güneyimizde duruyor. Tehlikenin boyutu da çok büyük. 7.4 büyüklüğünde deprem bekleniyor bu fayda. Bunun şiddet karşılığı ise 9 ve 10. Yani bu depremler Doğu Anadolu Fayındaki 7.4 şiddetindeki depremin habercisi. Tabi enerjinin boşalması açısından bu olan depremler bir avantaj olarak değerlendirilebilir. Ancak bir ana deprem vardır, bir de küçük deprem vardır. Bizim için tehlike oluşturacak depremler bunlar değil. Yine bu bölgede Elazığ Palu'dan başlayıp Adıyaman Sincik'e uzanan bir fay var. En son 1875 yılında kırılmış. Bu da enerji biriktiriyor. Buranında 7.2 büyüklüğünde deprem üretme olasılığı yüksek. Buradaki depremin şiddet karşılığı ise dokuz" diye konuştu. - MALATYA