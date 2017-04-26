Malatya'da Siyer Dersleri Devam Ediyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından başlatılan siyer dersleri devam ediyor.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sanat Merkezi Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirilen siyer dersleri programının 15'incisi gerçekleştirildi.



İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Demircan'ın verdiği derste, "Hz. Peygamberin Mekke'deki İbadet Hayatı" konusu işlendi.



Hz. Peygamber'in Mekke'deki İbadet Hayatı hakında detaylı bilgiler veren Demircan, İslam'daki birçok ibadetin benzerinin o günkü Mekke toplumunda var olduğuna dikkati çekti.



İbadetlerle ilgili detaylı bilgiler aktaran Demircan, daha sonra dinleyicilerin sorularını cevaplandırdı.



Derse Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Torun, daire başkanları, şube müdürleri ile derslere kayıt yaptıran dinleyiciler katıldı.