Malatya'da Siyer Dersleri Devam Ediyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından başlatılan siyer dersleri devam ediyor.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sanat Merkezi Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirilen siyer dersleri programının 14'üncüsü gerçekleştirildi.



Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rıza Savaş'ın verdiği derste "Hz. Peygamberin Mekke'deki Tebliğ Faaliyetleri (Davet Yöntemi)" konusu işlendi.



Hz. Peygamber ve Mekke Dönemi'ni anlamanın önemine dikkati çeken Savaş, şunları aktardı:



"Hz. Muhammed dünya tarihini değiştiren bir insan. Onun getirdiği din, 23 yıllık süre içinde insanlara ulaştırılmış, bunun başlangıcı da 13 yıllık Mekke dönemidir. Bu süre içinde Hz. Peygamber o kadar sağlam bir temel attı ki o temel üzerine Medine'de birden büyüdü ve Peygamberimizin vefatından sonra da çeyrek asırda bu din, o günün eski dünyası dediğimiz Asya, Avrupa, Afrika'nın tamamına neredeyse hitap edecek tarzda büyük bir devlet oluverdi. Yani biz Mekke dönemini iyi kavrayabilirsek İslam'ı da Hz. Peygamberi de daha doğru kavrarız. 40 yıllık bir siyer hocası olarak şunu söyleyebilirim ki biz Peygamberimizi anlamıyoruz. Anlasak şu andaki durumumuz böyle olmaz. Dünya üzerinde 1.5 milyardan fazla Müslüman varız ama halimizi görüyorsunuz. Demek ki bir sıkıntımız var. Yani hem Resulallah'ı hem İslam'ı anlama ve yorumlamada ve hayata uygulamada ciddi problemlerimiz var. Bunun temeli de Hz. Peygamber'i doğru anlamamamızdan kaynaklanan bir problemdir. Çünkü onu doğru anlamazsak Kur'an-ı da doğru anlamıyoruz, İslam'ı da doğru anlamıyoruz. İşin temeli oradadır. O yüzden Hz. Peygamberi çok iyi araştırmamız, doğru anlamamız lazım."



Derse Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Torun, şube müdürleri ile dinleyiciler katıldı.