Malatya'da Siyer Dersleri Devam Ediyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından başlatılan siyer dersleri devam ediyor.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sanat Merkezi Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirilen siyer dersleri programının sekizincisi gerçekleştirildi.



İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fethullah Zengin'in verdiği derste, "İlk Müslümanlar ve İslam'ı Seçme Nedenleri" anlatıldı.



Siyer derslerinin dokuzuncusuna 28 Ocak'ta Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma'nın katılımıyla devam edileceği bildirildi.