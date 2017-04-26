Malatya'da Siyer Dersleri

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından düzenlenen Siyer Derslerinin 15.'si gerçekleştirildi. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Demircan'ın verdiği derste Hz. Peygamberin Mekke'de ki İbadet Hayatı konusu işlendi.



Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi Çok Amaçlı Salonunda gerçekleştirilen derse Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Torun, daire başkanları, şube müdürleri ile derslere kayıt yaptırmış olan dinleyiciler katıldı. İslam dinindeki birçok İbadetin benzerinin o günkü Mekke toplumunda var olduğuna işaret eden Prof. Dr. Adnan Demircan, "Aslında Mekke toplumuna baktığınız zaman Allah'a inandıklarını görürsünüz. Fakat inandıkları Allah ile kendileri arasında tasarladıkları varlıkların varlığına inanıyorlar. Temelde, ibadetlerde şirk özelliği taşıyan veya şirke götüren unsurlar kaldırılmıştır" ifadelerini kullandı. Prof. Demircan, İslam'ın tebliği ile birlikte ibadetlerin Mekke döneminde yapılmaya başlandığını ve gelen vahiyler üzerine tedrici olarak Medine döneminde tam olarak hangi ibadetlerin nasıl yapılacağının tamamlandığını belirtti.



İbadetlerle ilgili detaylı bilgiler aktaran Prof. Demircan, dinleyicilerin sorularını da cevaplandırdı. - MALATYA